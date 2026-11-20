La Fiscalía General de la República (FGR) informó que a través de su Fiscalía Federal en el estado de Puebla, obtuvo sentencia condenatoria privativa de la libertad, así como una multa contra Luis ‘N’, por el delito de posesión ilícita de petrolífero.

De acuerdo con la investigación, el 6 de enero de 2017, elementos de la entonces Policía Federal detuvieron la marcha de un camión tipo redilas que circulaba emitiendo humo excesivo por el escape.

Al realizar una revisión, localizaron en la parte trasera 10 contenedores de plástico, con capacidad aproximada de mil 200 litros que contenían 12 mil 551 litros de hidrocarburo.

Por estos hechos, Luis ‘N' fue puesto a disposición del fiscal federal quien inició la investigación correspondiente y, como resultado de las diligencias ministeriales y periciales, se acreditó la responsabilidad penal del ahora sentenciado.

Mediante procedimiento abreviado, la autoridad judicial impuso al hoy sentenciado una pena de seis años y ocho meses de prisión, además de una multa equivalente a seis mil 666 UMAS, por un monto de 486 mil 884 pesos con 64 centavos.

Con información de N+

GMAZ