La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), del estado de Puebla informó que logró la detención de dos hombres en posesión de hidrocarburo de presunta procedencia ilícita en el municipio de San Buenaventura Nealtican.

Dichos arrestos fueron resultado de un operativo realizado en conjunto con la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía Municipal de Nealtican donde también aseguraron más de mil litros de combustible.

La intervención tuvo lugar en la colonia Guadalupe Hidalgo, donde las fuerzas de seguridad ubicaron y detuvieron a Daniel ‘N’, de 30 años, y Leonardo ‘N’, de 19 años, quienes viajaban a bordo de una pipa con placas de circulación del Estado de México.

Durante la inspección, las autoridades federales, estatales y municipales identificaron que la unidad transportaba mil 360 litros de combustible, cuya legal procedencia no pudo ser acreditada por los ahora detenidos.

La SSP Puebla dio a conocer que los hombres, junto con el vehículo y el hidrocarburo, quedaron a disposición de la autoridad ministerial, que determinará su situación jurídica y dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.

Con información de Héctor Rangel

GMAZ