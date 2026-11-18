El desfile cívico-deportivo por el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana se realizará este viernes 20 de noviembre de 2026 en la ciudad de Chihuahua, a partir de las 10:00 de la mañana. La actividad recorrerá vialidades del Centro Histórico y provocará cierres a la circulación.

De acuerdo con la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), participarán 4 mil 945 personas distribuidas en 70 contingentes, integrados por estudiantes, docentes, asociaciones civiles, clubes deportivos, corporaciones de seguridad pública y elementos del Ejército Mexicano.

El recorrido incluirá representaciones históricas, presentaciones artísticas y actividades deportivas, además de la participación de instituciones educativas y agrupaciones civiles.

¿Cuál será la ruta del desfile del 20 de Noviembre en Chihuahua?

El contingente partirá del cruce de la avenida Venustiano Carranza y la calle Ignacio Allende. Desde ese punto avanzará por la avenida Juárez en dirección al este, hasta concluir su trayecto en la avenida Cristóbal Colón.

Durante el recorrido, los asistentes podrán observar 10 carros alegóricos elaborados por estudiantes, con representaciones de momentos y personajes emblemáticos de la Revolución Mexicana.

También se tienen previstas presentaciones de danzas folclóricas, tablas gimnásticas y demostraciones de agrupaciones deportivas, fuerzas armadas y corporaciones policiacas.

¿Qué calles cerrarán y qué rutas de camiones tendrán modificaciones?

La Subsecretaría de Transporte informó que habrá cierres a la circulación en calles y avenidas del primer cuadro de la ciudad debido al desfile del 20 de noviembre.

Las modificaciones temporales en los recorridos del transporte público estarán vigentes de las 6:00 de la mañana a la 1:00 de la tarde del viernes.

Las rutas que tendrán cambios en sus trayectos son:

Norte a centro : Auxiliar Pistolas Meneses, Ruta 3 Granjas y Mármol

Este a centro : Ramiro Valles, Rosario, Dale, Kennedy, Plan de Ayala, 2 de Octubre y Komatsu

Sur a centro : Komatsu, avenida Zarco, Circunvalación 2-Baja Mirador y Circunvalación 2-Baja Salle

Oeste a centro : Dale, Rosario y Campesina

Centro a sur: Francisco Villa y Circuito Sector 3-Santa Rosa

Las autoridades recomendaron a los usuarios del transporte público tomar previsiones y considerar posibles retrasos durante la mañana.

PT