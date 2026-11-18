El Instituto Nacional Electoral (INE) nombró este miércoles a los titulares de la Coordinación Nacional de Comunicación Social, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos (DEAJ) y la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF).

Israel Fernández Alonso, licenciado en Comunicación con experiencia en el área de comunicación social, será el coordinador nacional de Comunicación Social (CNCS) del INE.

Mientras que Michell Jaramillo Gumencindo, especialista en justicia electoral y que desde 2025 es director de Instrucción Recursal del INE, asumirá la dirección ejecutiva de la DEAJ.

Por su parte, Nely Zarahit Pérez Martínez, con trayectoria en fiscalización electoral desde 2012 y directora de Resoluciones y Normatividad desde 2023, será la encargada de la UTF del INE.

Los tres nombramientos surten efecto a partir de este miércoles 18 de noviembre, informó el instituto en un comunicado.

De forma paralela, el árbitro electoral informó que quienes encabezan la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales y la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales concluirán su encargo el próximo 30 de noviembre.

AMP