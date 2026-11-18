En una entrevista exclusiva de Despierta, un noticiero de N+, Danielle Dithurbide conversó con Enrique Irazoque Palazuelos, secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, sobre el Plan de Desarrollo Urbano para la Ciudad de México (CDMX) y cómo impactará a más de 22 millones de personas que viven en la Zona Metropolitana del Valle de México.

El funcionario explicó que el Plan General de Desarrollo lo mandata la Constitución de la CDMX y lo establece como un instrumento que va a trazar a corto, mediano y largo plazo las políticas estratégicas de los asuntos más importantes de la ciudad.

“La propia Constitución establece una vigencia de 20 años del documento ¿Cuáles son los objetivos constitucionales de este instrumento? La cohesión social, la justicia territorial, el garantizar el goce y ejercicio de derechos, el que se aumente el nivel de la calidad de vida de las personas, el tener una economía transformadora", indicó.

En octubre del año pasado inició la consulta ciudadana en la que han participado más de 600 mil personas y donde se incluyó a más de 200 barrios, comunidades y pueblos originarios, además de 300 foros en las 16 alcaldías, señaló Irazoque Palazuelos.

Dijo que los temas más importantes que se vieron en la consulta son el empleo, la vivienda, el medio ambiente, la paz y la seguridad, y que a partir de ello se generó el documento con “cinco dimensiones transformadoras” y "28 líneas de acción" que se centran en temas como buen gobierno, vivienda, medio ambiente, la cuestión hídrica, cultura, deporte, sistema de cuidados y otros temas que son de relevancia para la ciudadanía.

¿Cómo impactará el Plan de Desarrollo de CDMX?

Enrique Irazoque Palazuelos aseguró que el Plan de Desarrollo Urbano, que se entregó al Congreso local la semana pasada, no va a impactar en el aumento del predial ni hará cambios en el uso de suelo de las propiedades privadas. Además, dijo, el documento seguirá en consulta bajo un parlamento abierto en el plano legislativo.

“No se dejen engañar, este documento ni va a subir el predial ni va a haber generación de cambios de uso de suelo, zonificación, mucho menos va a atacar la propiedad privada, no es un documento recaudatorio y, por supuesto, no se va a desestimar ni afectar la participación ciudadana de las personas”, afirmó.

El secretario reiteró que el Plan General de Desarrollo Urbano es solo una hoja de ruta que no contempla aumentos en el pago del impuesto predial ni ataca la propiedad privada, respecto a la duda que muchas personas tienen sobre los terrenos baldíos.

“Yo sé que finalmente hay una preocupación por los terrenos baldíos (…) No se va a atacar la propiedad privada de nadie (…) Pueden las familias estar tranquilas de que eso no va a suceder", destacó.

El secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana destacó la importancia de la coordinación entre los cuatro estados que se incluyen en el proyecto (Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos) y la Federación.

“La zona Metropolitana ya no es solamente la Ciudad de México. Nosotros aportamos 16 alcaldías, pero el Estado de México aporta 59 municipios. Hidalgo aporta ocho, Morelos uno; la extensión territorial son más de 900 mil hectáreas. La Ciudad de México aporta 140 mil hectáreas en ese sentido. Por eso es importante que se tenga una visión metropolitana y no solamente desde la circunstancia local de la Ciudad de México”, puntualizó Enrique Irazoque.

Con información de N+