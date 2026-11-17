El futuro del desarrollo urbano de la Ciudad de México (CDMX) y su Zona Metropolitana, que incluye al Estado de México, Morelos e Hidalgo, está en discusión. Dos instrumentos claves para definir cómo y hacia dónde crecerá la región enfrentan críticas por su proceso de elaboración y su contenido.

Se trata del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México y del Plan General de Desarrollo de la capital. Especialistas y organizaciones vecinales advierten falta de transparencia, presuntas irregularidades y una participación ciudadana insuficiente en ambos procesos.

El programa para la Zona Metropolitana, que se prevé sea aprobado el próximo enero, concentrará todas las decisiones de planeación de una región en donde viven más de 22 millones de personas, en el Consejo de Desarrollo Metropolitano, integrado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y los cuatro estados que conforman al valle. Sus lineamientos deberán verse reflejados en los planes de desarrollo de la capital.

Proyectos de desarrollo urbano para CDMX, bajo cuestionamientos

Estos documentos definirán directrices para el desarrollo urbano y las decisiones públicas en temas como construcción, agua, vivienda, seguridad, espacio público, servicios, impuestos y presupuesto participativo, entre otros.

Mientras que el Plan General de Desarrollo fue entregado al Congreso capitalino el pasado 11 de noviembre para su análisis, se prevé sea aprobado antes del 15 de diciembre próximo; el programa metropolitano continúa en consulta pública hasta el 22 de noviembre.

Ambos procesos avanzan bajo cuestionamientos sobre la verdadera incorporación de las demandas ciudadanas, y el riesgo de que estos instrumentos de planeación terminen respondiendo a intereses políticos, más que a las necesidades de la población.

Con información de N+ Mónica Cerbón