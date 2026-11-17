México perdió su estatus de país libre de sarampión, luego de que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) determinara que todavía existe transmisión sostenida del virus en el territorio nacional, pese a que los contagios muestran una tendencia a la baja.

La decisión fue anunciada este martes 17 de noviembre por el director de la OPS, Jarbas Barbosa, durante una conferencia de prensa, después de la evaluación realizada por la Comisión Regional de Monitoreo y Reverificación de la Eliminación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita.

Además de México, Bolivia y Estados Unidos perdieron este reconocimiento debido a la continuidad de los contagios. Los tres países se suman a Canadá, que perdió su estatus en 2025.

¿Qué cambia para México tras perder su estatus?

La pérdida de este reconocimiento significa que el virus volvió a establecer cadenas de transmisión sostenida dentro del país, por lo que ya no se considera que la circulación endémica de la enfermedad esté interrumpida.

Esto no significa que todos los casos registrados sean nuevos ni que el país haya dejado de contar con vacunas contra la enfermedad. Se trata de una evaluación epidemiológica que indica que el sarampión continúa circulando de manera constante y representa un riesgo de nuevos brotes.

De acuerdo con la OPS, para conservar la certificación de eliminación es necesario interrumpir la transmisión endémica del virus durante al menos 12 meses consecutivos.

En el caso mexicano, aunque los contagios han disminuido desde febrero, los especialistas determinaron que todavía existe transmisión constante, por lo que no se cumplen las condiciones para mantener el reconocimiento.

Entre 2025 y 2026, México acumuló más de 20 mil casos confirmados de sarampión y 50 defunciones, de acuerdo con los datos presentados por la OPS.

México y EUA perdieron este martes su estatus de libres de Sarampión

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunció este martes que retiró el estatus de países libres de sarampión a varias naciones, entre ellas México y Estados Unidos de América (EUA).

De acuerdo con Jarbas Barbosa, director de la organización, también Bolivia perdió el estatus, a causa del carácter endémico de la actual oleada de contagios.

La decisión fue anunciada en rueda de prensa y llegó tras el análisis realizado por la Comisión Regional de Monitoreo y Reverificación de la Eliminación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita (RVC), que se reunió del 10 al 13 de noviembre.