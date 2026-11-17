La falta de suministro de agua provocó la suspensión temporal de sesiones de hemodiálisis para pacientes del Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), durante el fin de semana, debido a trabajos de reparación en las instalaciones hidráulicas del nosocomio.

A través de una ficha informativa, el IMSS explicó que la interrupción ocurrió luego de que durante la noche del sábado 14 de noviembre se realizaran trabajos de reparación en las líneas de agua de la central de servicios.

De acuerdo con el instituto, las labores concluyeron a las 08:00 horas del domingo; sin embargo, el servicio quedó completamente restablecido hasta este lunes, también a partir de las 08:00 horas.

El IMSS señaló que las sesiones que no pudieron realizarse durante ese periodo fueron reprogramadas, con el objetivo de garantizar la continuidad de la atención de los pacientes.

Por su parte, una de las personas afectadas señaló que alrededor de 60 pacientes se encuentran en lista de espera para recibir este tratamiento.

Cabe recordar que, a principios de octubre, pacientes con enfermedades renales se manifestaron para denunciar la falta de sesiones de hemodiálisis en la Clínica 110, situación que atribuyeron presuntamente a la mala calidad del agua del nosocomio.

Ante esta problemática, 24 pacientes presentaron una queja colectiva ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).