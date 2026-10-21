Seguridad

Vinculan a Proceso a 5 Detenidos en Segunda Marcha por el Agua en Guadalajara

Los hombres arrestados están acusados de haber incendiado uno de los pórticos del edificio del Poder Judicial

Puente GrandeVinculan a proceso a 5 detenidos en Puente Grande. Foto: N+

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Cinco detenidos en la marcha por el agua en Guadalajara enfrentan proceso por incendiar un pórtico del Poder Judicial

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