Vinculan a Proceso a 5 Detenidos en Segunda Marcha por el Agua en Guadalajara

Fueron vinculados a proceso los cinco hombres detenidos durante la segunda marcha por el agua en Guadalajara, y que posteriormente fueron trasladados a los Juzgados de Control y Juicio Oral de Puente Grande, en Jalisco.

Se trata de Christopher Antonio ‘N’, Giovanni Rubén ‘N’, Héctor Dante ‘N’, Pablo Emanuel ‘N’ y Raúl ‘N’, quienes abordaban una camioneta sobre la calzada Independencia y la Av. República.

Los detenidos son acusados de haber incendiado uno de los pórticos del edificio del Poder Judicial durante la protesta por el agua en el primer cuadro de Guadalajara, el pasado 18 de octubre.

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Por lo anterior, los detenidos se presentaron a una audiencia de vinculación a proceso durante la mañana de este 21 de octubre en Puente Grande, señalados por los delitos de daño a las cosas y resistencia de particulares.

Cabe mencionar que se está investigando a una sexta persona presuntamente involucrada, sin embargo, continúa su proceso en libertad.