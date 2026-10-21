Modalidad 40 del IMSS 2026: A Quiénes Afectan Nuevas Reglas del Seguro Social y Qué Cambia

Durante años, la Modalidad 40 fue la salida que muchos trabajadores con derechos de la Ley 73 tenían en mente cuando dejaban un empleo formal: pagar por su cuenta, elegir un salario alto y subir el promedio que define su pensión. Desde el 22 de octubre, esa ruta cambia para quien todavía no está dentro.

El acuerdo ACDO.AS2.HCT.101026/302.P.DG se aprobó el 10 de octubre, en sesión extraordinaria del Consejo Técnico del IMSS, y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 21 de octubre. Entró en vigor el día hábil siguiente.

El Instituto no eliminó la modalidad, pero quiere saber cuánto le cuesta. El Consejo ordenó a la Dirección de Finanzas analizar, en un máximo de seis meses, cómo afecta la Continuación Voluntaria a las finanzas del IMSS.

Después, la Dirección Jurídica tendrá otros seis meses para proponer cambios normativos que hagan al esquema viable en el mediano y largo plazo. Mientras tanto, rigen las medidas temporales que siguen.

Quienes estaban inscritos al entrar en vigor el acuerdo siguen en las mismas condiciones hasta que concluya el periodo que contrataron. Sus semanas y salarios efectivamente pagados quedan reconocidos y seguirán contando para su pensión.

La protección tiene límite. Cuando ese periodo termine, quien quiera continuar entrará por la vía nueva. Además, el Consejo decidirá más adelante si la medida se mantiene.

Imagina a una persona que dejó su empleo hace dos años, tenía un salario registrado y quiere seguir sumando para su pensión. Antes podía elegir con qué salario cotizar.

Ahora el acuerdo marca tres reglas. La primera es que se cotizará con el último salario base registrado al causar baja, o hasta ese monto más una UMA. En ningún caso será menor a un salario mínimo general.

También, ahora el aseguramiento corre únicamente desde la fecha de la solicitud. Asimismo, el IMSS ajustará sus sistemas para que la inscripción se haga únicamente en línea, con trazabilidad de los registros.

AMP