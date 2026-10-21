Sociedad

Modalidad 40 del IMSS 2026: A Quiénes Afectan Nuevas Reglas del Seguro Social y Qué Cambia

El Consejo Técnico fijó medidas temporales que limitan el salario con el que se podrá entrar o volver a la Modalidad 40

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