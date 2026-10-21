Seguridad

Aseguran 8 Armas, Celulares y Presunta Droga en Operativo en Penal de Aguaruto, Culiacán

Los objetos asegurados fueron puestos a disposición para el desarrollo de las investigaciones correspondientes

Los objetos asegurados fueron puestos a disposición para el desarrollo de las investigaciones correspondientesFueron localizadas dosis de sustancias con características similares a la cocaína y la marihuana. Foto: N+

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Fueron localizadas dosis de sustancias con características similares a la cocaína y la marihuana

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