Un total de 16 armas de fuego, una granada antidisturbios, presuntas drogas, radios de comunicación y teléfonos celulares fueron asegurados durante una revisión realizada en el Centro Penitenciario Aguaruto, en Culiacán, como parte de un operativo del Grupo Interinstitucional.

Las acciones se llevaron a cabo el martes 20 de octubre, con la participación de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, así como de la Guardia Nacional y personal de custodia penitenciaria.

En el operativo también participaron integrantes de la Compañía de Revisión a Penales de la Guardia Nacional, además de Bases de Operaciones del Ejército Mexicano y de la propia Guardia Nacional, que brindaron seguridad en el perímetro del centro penitenciario mientras se desarrollaban las inspecciones.

Como resultado de la revisión, aseguraron 8 armas largas y 8 armas cortas, además de 1 granada antidisturbios, cargadores para armas de diferentes calibres y cartuchos útiles.

Asimismo, fueron localizadas dosis de sustancias con características similares a la cocaína y la marihuana, así como 19 radios transmisores, 7 cargadores para radio y 11 teléfonos celulares.

Entre los objetos prohibidos también se encontraron bebidas alcohólicas y cajetillas de cigarros, los cuales quedaron bajo resguardo de las autoridades correspondientes.

Los artículos asegurados fueron puestos a disposición de las instancias competentes para el desarrollo de las investigaciones correspondientes y el esclarecimiento de los hechos relacionados con su presencia al interior del penal.

De acuerdo con la información oficial, las revisiones concluyeron sin incidentes y se realizaron con estricto respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

Con este tipo de operativos, el Gobierno de México y el Gobierno del Estado de Sinaloa buscan reforzar la seguridad al interior de los centros penitenciarios, mantener el orden y contribuir a la tranquilidad de la sociedad sinaloense.