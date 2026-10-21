Fiscalía de Nuevo León Ofrece Apoyo a Gobierno Federal para Detener Huachicol

Luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señalara a Nuevo León como una de las entidades con más irregularidades relacionadas con el combustible ilegal, la Fiscalía General de Justicia del estado aseguró que está dispuesta a colaborar con las autoridades federales para combatir este delito.

El fiscal de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, explicó que existe una buena coordinación con las autoridades federales y que su equipo está abierto a brindar apoyo cuando sea necesario. También señaló que aunque el robo y la venta ilegal de hidrocarburos son delitos federales, se podría trabajar en conjunto para ayudar en estos casos.

La Fiscalía de Nuevo León mencionó que se mantiene comunicación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional, dependencias con las que puede trabajar en conjunto cuando soliciten su colaboración y de esta forma poder apoyar en las acciones necesarias.

Javier Flores también señaló que, al hablar sobre el uso de combustible ilegal en Nuevo León, se debe tomar en cuenta que es una entidad con una alta población y una importante actividad comercial.

En los primeros ocho meses de 2026, las autoridades decomisaron más de 7.6 millones de litros de hidrocarburo ilegal en Nuevo León, una cifra que superó los 3.1 millones de litros asegurados durante todo 2025. Tan solo en agosto de este año, se recuperó casi la mitad del combustible decomisado en ese periodo.