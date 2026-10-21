Seguridad

Fiscalía de Nuevo León Ofrece Apoyo a Gobierno Federal para Detener Huachicol

Esto dijeron las autoridades estatales luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum señalara a la entidad como una de las más irregulares en temas de robo de hidrocarburos

Camioneta de PEMEXAutoridades estatales están dispuesta a colabroar con las federales. Foto: N+

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