Seguridad

Sube a Siete Cifra de Detenidos por Muerte de Hombre en Anexo Guadalupe, NL

Dos personas más fueron arrestadas y permanecen bajo investigación por el homicidio ocurrido en un centro de rehabilitación

Investigan muerte de hombre en anexoLas autoridades continúan investigando la muerte el interno en el anexo. Foto: N+
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