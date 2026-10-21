Sube a Siete Cifra de Detenidos por Muerte de Hombre en Anexo Guadalupe, NL

Ya son siete las personas detenidas e investigadas por su presunta participación en el presunto homicidio a golpes de un interno dentro de un centro de rehabilitación ubicado en la colonia Xochimilco, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

De acuerdo con las primeras indagatorias, la víctima se encontraba anexada en dicho centro de rehabilitación cuando aparentemente fue agredida físicamente por otras personas que ya se encuentran bajo investigación.

De acuerdo con los primeros reportes, al percatarse de la gravedad de sus lesiones, los presuntos responsables lo trasladaron a la Cruz Verde, en la colonia Santa Cruz, donde los médicos confirmaron que el hombre ya había fallecido.

Sin embargo, los presuntos responsables se lo llevaron al Hospital Universitario, donde finalmente lo abandonaron sin signos vitales y donde fueron detenidos por las autoridades de seguridad.

El fiscal general de Nuevo León, Javier Flores Saldívar confirmó que son siete personas las que se encuentran detenidas por resistencia particulares y continúan investigando la causa de muerte de la víctima; todo indica que fue por los golpes que recibió.

Con información de Ángel Giner | N+

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