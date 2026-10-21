Detienen a Padres de Bebé Presuntamente Abusada en García, Nuevo León

Autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) informaron sobre la detención de una pareja señalada como presunta responsable de abusar sexualmente de su hija, de un año de edad, en el municipio de García.

Elementos de investigación mencionaron que la menor fue llevada por su abuela materna al centro de salud Colinas de Río ya que no paraba de llorar. Fue el personal médico de esta unidad quienes se percataron que la pequeña presentaba lesiones que sugerían un posible caso de agresión sexual.

De inmediato se activaron los protocolos de emergencia y se pidió la presencia de agentes de investigación para llevar a cabo las labores necesarias. Luego de llevar a cabo algunas entrevistas, agentes ministeriales procedieron a detener a los padres de la víctima.

Luis Enrique Orozco, vicefiscal de ministerios públicos, informó que la pareja se encuentra bajo investigación para determinar si existe una posible participación en la presunta agresión sexual cometida contra la menor de un año de edad. Se espera que sea en los próximos días cuando se revelen más detalles.

Elementos de investigación también mencionaron que la menor presuntamente abusada fue trasladada a un hospital para ser atendida por especialistas. Hasta el momento se desconoce el estado de salud de la pequeña, por lo que será en los próximos días cuando se brinden más detalles sobre la víctima.