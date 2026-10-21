Seguridad

Detienen a Padres de Bebé Presuntamente Abusada en García, Nuevo León

La agresión fue confirmada por médicos del centro de salud Colinas del Río, a donde la abuela llevó a la menor para recibir atención médica

AmbulanciaLa menor fue traslada a un hospital para ser atendida por especialistas. Foto: N+

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