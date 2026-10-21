Seguridad

Investigan Presunto Abuso Contra Menor de Un Año en García, NL

El presunto caso de agresión fue reportado por personal del centro de salud Colinas del Río

AmbulanciaLa menor fue trasladada a otra clínica médica. Foto: N+

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