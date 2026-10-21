Investigan Presunto Abuso Contra Menor de Un Año en García, NL

Autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) se encuentran investigando un caso de presunto abuso cometido contra una menor de un año de edad. Los hechos fueron reportados por el personal médico de un centro de salud en la colonia Colinas del Río, en García, Nuevo León.

Fue un médico de este centro de salud quien luego de realizarle una revisión a la menor de edad pudo confirmar el presunto abuso, por lo que de inmediato solicitó el apoyo de autoridades de investigación para que se llevaran a cabo las labores necesarias.

A este centro de salud llegaron elementos de la Policía de García y autoridades de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) quienes comenzaron a entrevistar a un familiar de la menor de edad y al médico que la atendió.

Minutos más tarde a este lugar llegó una ambulancia municipal para trasladar a la menor de edad a una clínica para ser atendida por especialistas. Hasta el momento se desconoce como y donde habrían ocurrido los hechos por lo que se espera se revelen más detalles en las próximas horas.

El despliegue policiaco continuó durante varias horas afuera del centro de salud donde la víctima fue atendida. Serán los agentes de investigación quienes lleven a cabo las indagaciones correspondientes para tratar de encontrar al presunto responsable de este abuso.