Seguridad

Detienen a Hombre por Hacerse Pasar por Diputado Federal en Santiago, Nuevo León

El sujeto fue vinculado por la Fiscalía de Nuevo León por el delito de usurpación de funciones públicas y amenazas

DetenidoEl sujeto se hizo pasar por un diputado federal. Foto: Policía Santiago

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