Detienen a Hombre por Hacerse Pasar por Diputado Federal en Santiago, Nuevo León

Autoridades de seguridad detuvieron a un hombre que se hacía pasar como diputado federal. El arresto ocurrió en calles de la zona conocida como La Cieneguilla, en el municipio de Santiago, Nuevo León.

La detención del hombre ocurrió luego de que vecinos de La Cieneguilla reportaran a las autoridades la presencia de una personas a bordo de un taxi que se encontraba tomando fotografías a varios negocios y algunas personas. De inmediato autoridades comenzaron un despliegue para ubicar esta unidad.

Luego de encontrar el taxi, autoridades informaron que el conductor se trataba de una mujer, quien señaló que estaba en búsqueda de su expareja, ya que se encontraban en un proceso legal. Minutos después, a este lugar llegó un hombre que se presentó como el abogado de la conductora y como diputado federal.

El hombre, identificado como Juan ’N’, tomó una postura agresiva contra los elementos de seguridad mientras se encontraban realizando las labores necesarias. Autoridades mencionaron que el sujeto mostró dos placas metálicas en las que aparecía su nombre y las leyendas ‘Asesor Legislativo’ y ‘Pro, Libertad y Derechos Humanos en América, en Participación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Unesco’.

Luego de revisar la información proporcionada en la base de datos de servidores públicos activos, los elementos determinaron que el sujeto estaba mintiendo, por lo terminaron por arrestarlos y entregarlo a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL).

Fue durante una audiencia cuando las autoridades correspondientes vincularon a Juan ’N’ por el delito de usurpación de funciones públicas y amenazas. Este proceso podrá llevar a cabo de manera libre, por lo que no fue internado en alguna prisión.