Seguridad

Investigan Intoxicación de Dos Alumnas Tras Consumir Bebida en Santa Catarina, Nuevo León

Dos adolescentes requirieron atención médica luego de presentar malestares tras ingerir un producto cuyo contenido será sometido a análisis para esclarecer lo ocurrido

Alumnas resultan intoxicadas con bebidas.Alumnas resultan intoxicadas con bebidas. Foto: N+

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Investigan intoxicación de alumnas por bebida en Santa Catarina | N+