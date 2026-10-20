Investigan Intoxicación de Dos Alumnas Tras Consumir Bebida en Santa Catarina, Nuevo León

Dos estudiantes de una secundaria ubicada en la colonia Mártires de Cananea, en Santa Catarina, presentaron síntomas de intoxicación luego de consumir una bebida de té helado, situación que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y policías municipales.

Los hechos se reportaron en la Secundaria Número 11, donde las menores comenzaron a presentar malestares después de ingerir el producto.

De acuerdo con los primeros informes, una de las estudiantes, de 15 años, manifestó síntomas que encendieron las alertas, mientras que otra alumna también presentó afectaciones tras consumir la misma bebida.

Ante la situación, se solicitó el apoyo de los servicios de emergencia para valorar el estado de salud de ambas adolescentes y determinar si requerían atención médica especializada.

Una de las menores fue trasladada a la Clínica 33 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde recibiría atención médica y se daría seguimiento a su evolución.

Elementos de la Policía de Proximidad de Santa Catarina acudieron al plantel educativo para atender el reporte y recabar información sobre lo ocurrido.

Como parte de las indagatorias, se prevé analizar el contenido de la bebida que consumieron las adolescentes para determinar qué sustancia pudo haber provocado los síntomas y descartar la presencia de algún componente distinto a los ingredientes habituales del producto.

Hasta el momento, las causas de la presunta intoxicación no han sido confirmadas por las autoridades, por lo que será necesario esperar los resultados de los análisis correspondientes.