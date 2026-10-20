Medio Ambiente

Alarma Presencia de Pez Diablo en Río La Silla en Guadalupe, Nuevo León

La aparición de este animal originario del Amazonas representa un peligro para la fauna nativa, así como para el ecosistema

Pez diabloEl pez diablo podría provocar daños al Río la Silla. Foto: N+

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