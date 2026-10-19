Desaparecidos

Piden Ayuda para Localizar a Joven Arrastrado por la Corriente en Monterrey

Luis Brandon, de 27 años de edad, desapareció el pasado 16 de octubre en el canalón de la colonia Del Maestro

Buscan a joven arrastrado por la corriente en MonterreyLas autoridades ya extendieron el operativo de búsqueda a otros municipios. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Familia Pide Ayuda para Localizar a Joven Arrastrado por la Corriente en Monterrey | N+