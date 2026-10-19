Piden Ayuda para Localizar a Joven Arrastrado por la Corriente en Monterrey
Luis Brandon, de 27 años de edad, desapareció el pasado 16 de octubre en el canalón de la colonia Del Maestro
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Luis Brandon, de 27 años de edad, desapareció el pasado 16 de octubre en el canalón de la colonia Del Maestro
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Después de cuatro días de búsqueda a través de varios kilómetros de un canalón, arroyos y del Río Pesquería, Luis Brandon, de 27 años de edad, sigue sin ser encontrado después caer a la corriente del agua en la colonia Del Maestro, en Monterrey.
La familia de Luis Brandon, quien se ha unido a los trabajos de búsqueda, y quienes no pierden la esperanza de encontrarlo a salvo, pidieron el apoyo de la población regiomontana para dar con su paradero. Como características físicas, lleva tatuado un avión en el brazo derecho.
“El día viernes él bajó aquí a buscar material de reciclaje y esas cosas con otra persona, como para ir a vender. Él dice que ellos estaban abajo y como que pasó la corriente muy fuerte, con mucha fuerza; él si alcanzó a salir, pero él vio como la corriente se llevó a mi hermano”
Narró Lizbeth, la hermana de Luis Brandon, para las cámaras de N+. Ella junto con el resto de la familia, continúan realizando esfuerzos y difundiendo el caso para que más personas se sumen a la búsqueda.
La desaparición del joven ocurrió el pasado 16 de octubre en el canalón de la colonia Del Maestro; desde entonces los cuerpos de auxilio han desplegado un operativo de búsqueda hasta otros afluentes de agua ubicados en los municipios de San Nicolás de los Garza, Escobedo y Apodaca.
Actualmente la búsqueda ha llegado ya a la zona de Agua Fría. Tanto Protección Civil del Estado como la Fiscalía General de Justicia en Nuevo León confirmaron que esta búsqueda continuará por tierra y aire.
Con información de Ángel Giner | N+
SHH