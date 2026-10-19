Seguridad

Alertan por Presencia de Farderas y Carteristas en el Centro de Monterrey

Locatarios pidieron a la Policía de Monterrey realizar más recorridos de vigilancia ante la presencia de presuntos ladrones

Robo a tiendaUna presunta fardera fue captada en una plaza comercial. Foto: Magenta Boutique

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