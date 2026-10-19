Alertan por Presencia de Farderas y Carteristas en el Centro de Monterrey

Locatarios del centro de Monterrey, Nuevo León, alertaron sobre la presencia de grupos de farderas y carteristas, por lo que pidieron a comerciantes y clientes mantenerse atentos para evitar ser víctimas.

Varias cámaras de seguridad de diversos negocios pudieron captar la forma en que el grupo de farderas y carteristas operan dentro de algunos negocios. Los presuntos ladrones se han llevado desde dinero en efectivo y varios productos.

Uno de los negocios afectados fue una boutique, lugar donde una presunta farera fue captada. En las imágenes se puede observar como la mujer toma una prenda con la que posteriormente cubrió la caja donde el dueño de este local guarda el dinero de las ventas.

Luego de observar que nadie se encontraba a su alrededor, la presunta fardera comenzó a tomar una importante cantidad de billetes. Tras cometer este supuesto robo, la mujer huye del sitio sin que nadie se percate de este hecho.

Un segundo caso ocurrió dentro de una plaza comercial, donde las cámaras de seguridad captaron a una presunta fardera que aprovechó la alta afluencia de clientes en un local para tomar algunas cajas con productos que se encontraban a la venta.

Aunque los locatarios mencionaron que esta situación es muy común cada fin de año, realizaron un llamado a elementos de seguridad para realizar más recorridos de vigilancia. Los afectados comentaron que estas actividades ocurren sobre las calles Colegio Civil, 5 de mayo y 15 de mayo, donde cientos de regios realizan sus compras.