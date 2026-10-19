Homicidios

Matan a Hombre a Balazos en la Colonia Hidalgo en Monterrey

Su esposa lo trasladó a la Cruz Roja donde confirmaron que ya había perdido la vida en el trayecto

Muere hombre en Cruz Roja tras ser atacado a balazosLa víctima fue trasladada por su esposa a la Cruz Roja, donde confirmaron su muerte. Foto: N+

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