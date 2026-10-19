Matan a Hombre a Balazos en la Colonia Hidalgo en Monterrey

Un hombre de 43 años fue asesinado con arma de fuego en la colonia Hidalgo, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. A pesar de ser trasladado de urgencia a la Cruz Roja, no logró sobrevivir a las heridas de bala.

El ataque ocurrió poco antes del mediodía, al exterior de una vivienda ubicada en la calle Sendero de los Lirios. En dicho punto, la víctima, identificada como Edgar Gerardo Hernández Jaramillo, fue sorprendida por sujetos armados que le dispararon a quemarropa.

Tras la agresión, su esposa lo subió a un auto y lo trasladó de inmediato a las instalaciones de la Cruz Roja, ubicadas en la avenida Alfonso Reyes, de la colonia Del Prado. Al llegar al centro médico, confirmaron que ya había fallecido dentro del vehículo.

Tanto el lugar del ataque en la colonia Hidalgo, como el sitio donde fue atendido en la colonia Del Prado, fueron acordonados por agentes ministeriales y elementos de la Policía de Monterrey para iniciar las investigaciones.

Personal del Ejército Mexicano también acudió al lugar del deceso para resguardar el área. Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información sobre las características de los responsables ni del vehículo en el que se habrían dado a la fuga. No se descarta un tema relacionado al narcomenudeo .