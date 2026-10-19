Muere Motociclista en Choque y Presunto Responsable Huye en Galeana, Nuevo León

El conductor de una motocicleta perdió la vida después de chocar con un vehículo en el municipio de Galeana, Nuevo León. El accidente se registró la noche del domingo en el ejido San José de Raíces, en la entrada a la carretera que conecta con la Carretera 57.

Tras registrarse el siniestro, rescatistas y paramédicos de Protección Civil de Galeana se movilizaron hasta el sitio para valorar a la víctima que quedó tendida sobre la carretera, y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada para llevar a cabo el traslado del cuerpo del motociclista, así como el retiro de la unidad y las diligencias correspondientes. Hasta el momento, la víctima mortal no ha sido identificada de manera oficial.

Testigos informaron que la persona fallecida presuntamente vivía en una comunidad cercana al punto donde ocurrió el choque, de nombre Tepozan. De igual manera se dio a conocer que el hombre tenía 28 años de edad.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del vehículo señalado como presunto responsable se dio a la fuga luego de registrarse el accidente que cobró la vida del motociclista en el municipio de Galeana.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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