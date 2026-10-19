Accidentes

Muere Motociclista en Choque y Presunto Responsable Huye en Galeana, Nuevo León

El accidente que dejó una víctima mortal se registró en el ejido San José de Raíces

Paramédicos en accidente de moto en GaleanaParamédicos confirmaron la muerte del motociclista. Foto: Luis Mendoza

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