Roba Mujer Dinero y Tarjetas a Adulto Mayor en Escobedo, Nuevo León

Un adulto mayor fue víctima de un robo al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Valle del Canadá, luego de que una mujer presuntamente utilizara un servicio de limpieza como pretexto para ingresar a la vivienda y sustraer dinero en efectivo y varias tarjetas.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos ocurrieron en la casa de Francisco Durán Garza, quien presenta discapacidades motrices que limitan su capacidad para defenderse ante una situación de riesgo.

La mujer habría llegado al inmueble bajo el argumento de realizar labores de limpieza. Una vez dentro, presuntamente condujo al propietario hasta el patio y lo dejó encerrado, situación que habría aprovechado para recorrer la vivienda y apoderarse de sus pertenencias.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Encierran a Adulto Mayor en su Propia Casa para Robarle en Escobedo, Nuevo León

Entre los objetos robados se encuentran dinero en efectivo y diversas tarjetas, cuyo monto y número no han sido precisados.

La situación fue advertida por vecinos del sector, quienes realizaron el llamado correspondiente para reportar lo ocurrido y solicitar apoyo.

Además, la presunta responsable habría quedado captada por cámaras de videovigilancia, material que podría ayudar a identificarla y establecer su participación en los hechos.

El caso ha puesto atención en la vulnerabilidad del adulto mayor, debido a sus limitaciones de movilidad y a las dificultades que enfrenta para reaccionar ante una situación de este tipo.

Se espera que las imágenes de videovigilancia y los testimonios de los vecinos puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos y a la identificación de la presunta responsable.