Seguridad

Roba Mujer Dinero y Tarjetas a Adulto Mayor en Escobedo, Nuevo León

Una persona de la tercera edad quedó vulnerable dentro de su propia vivienda, luego de que una mujer presuntamente aprovechara su ingreso al inmueble para apoderarse de sus pertenencias.

Mujer roba pertenencias a adulto mayor.Mujer roba pertenencias a adulto mayor. Foto N+

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En Escobedo, una mujer engaña a un adulto mayor para robarle dentro de su casa en Escobedo, Nuevo León.

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