Muere Motociclista al Caerle Luminaria en Choque de Tráileres en San Nicolás, NL

El conductor de una motocicleta perdió la vida en un accidente donde estuvieron involucrados tráileres en el cruce de la avenida López Mateos y la calle Orion, en el municipio de San Nicolas de los Garza, Nuevo León.

Un trailer cargado con cartón y otro con acero circulaban en el sentido de oriente a poniente sobre la avenida López Mateos, cuando chocaron entre sí. En el impacto se llevaron consigo un poste que tiró el cableado conectado a una luminaria ubicada en el sentido contrario, con dirección al municipio de Apodaca.

Al momento en el que se registró la caída del poste y del cableado, iba pasando el motociclista que fue golpeado por la luminaria en el pecho, lo que provocó que saliera proyectado varios metros y cayera sobre el pavimento.

El siniestro movilizó a los cuerpos de emergencia hasta el cruce de la avenida López Mateos y la calle Orion, en San Nicolás de los Garza, para valorar al conductor de la motocicleta. Al arribar, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada de manera oficial, pero se dio a conocer que iba vestido con una chamarra negra, pantalón gris, botas de trabajo, y también portaba su equipo de protección, casco y guantes.

La zona fue acordonada por las unidades de rescate del municipio, así como por elementos de tránsito y elementos de Protección Civil de Nuevo León para llevar a cabo las diligencias correspondientes. De igual manera arribaron peritos y agentes de investigación para realizar el levantamiento y traslado del cuerpo para la autopsia de ley.

Con información de Alejandro Rodríguez | N+

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