Accidentes

Muere Motociclista al Caerle Luminaria en Choque de Tráileres en San Nicolás, NL

Las unidades pesadas se impactaron que provocaron la caída de un poste y cableado que terminó con la vida de un conductor

Motocicleta de conductor muerto en choque de tráileresEl conductor salió proyectado varios metros y cayó sobre el pavimento. Foto: PCNL

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