Extienden a Apodaca Búsqueda de Joven Arrastrado por la Corriente en Monterrey

Rescatistas de Protección Civil de Nuevo León realizan recorridos más de 30 kilómetros en busca de Brandon, el joven que fue arrastrado por la corriente en la zona norte de Monterrey. El rastreo ya se extendió hasta los límites con el municipio de Apodaca.

A casi una semana de su desaparición, sigue la búsqueda por tierra y aire del hombre de 27 años de edad, que fue visto por última vez en un canalón de la colonia Del Maestro, en la ciudad de Monterrey.

Al mediodía, personal de Protección Civil de Nuevo León continuó la investigación que inició desde el pasado 16 de octubre. De acuerdo con lo informado, los rescatistas recorren a diario de 5 a 7 kilómetros entre la maleza y el lecho del río Pesquería para localizarlo.

La caminata de los brigadistas arrancó a la altura del ejido Agua fría, en el municipio de Apodaca, con dirección hacia Pesquería, Nuevo León. Los elementos de rescate se apoyaron con el helicóptero estatal de Nuevo León para tratar de abarcar más territorio visual.

Al paso de las horas, los elementos de Protección Civil informaron que no lograron ubicar al joven que desapareció tras ser arrastrado por la corriente durante las intensas lluvias del viernes 16 de octubre.

La única información que se tiene sobre Brandon es que la última vez que se le vio llevaba puesto un pantalón de mezclilla y una bolsa negra para basura que llevaba como impermeable. Al momento de su desaparición iba acompañado de otra persona que fue quien reportó los hechos.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH