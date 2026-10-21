Desaparecidos

Extienden a Apodaca Búsqueda de Joven Arrastrado por la Corriente en Monterrey

Se cumplen cinco días de la desaparición de Brandon en un canalón de la colonia Maestros durante las lluvias

Búsqueda por aire de joven arrastrado por la corrienteProtección Civil continúa la búsqueda por aire del joven en Apodaca. Foto: N+

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