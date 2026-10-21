Choque de Patrulla Deja una Mujer y un Policía Heridos en Monterrey

El choque entre una patrulla de la Policía de Monterrey y un auto particular dejó como saldo una mujer y un policía heridos en las calles del centro de la ciudad.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León y paramédicos de la Cruz Roja se movilizaron hasta el sitio después de recibir el reporte del accidente que se registró en el cruce de la avenida Pino Suárez y la calle 15 de Mayo, en Monterrey.

Al llegar al punto, los rescatistas y paramédicos encontraron un auto color arena, que era conducido por la mujer, impactado contra la unidad de la Policía de Monterrey, marcada con el número económico 126.

Los paramédicos de la Cruz Roja valoraron a los ocupantes de ambos vehículos y llevaron a cabo el traslado de la conductora del auto particular a la Clínica No. 21 del IMSS. Hasta el momento, no han dado a conocer su identidad, pero informaron que tiene 51 años de edad.

De igual manera, el policía que resultó lesionado también fue llevado a la clínica municipal para su atención médica, mientras las autoridades llevaban a cabo el retiro de las unidades. Hasta el momento, se desconoce la causa del choque.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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