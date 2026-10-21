Accidentes

Choque de Patrulla Deja una Mujer y un Policía Heridos en Monterrey

El accidente se registró en el cruce de la avenida Pino Suárez y la calle 15 de Mayo

Paramédicos atienden a lesionados en choque en MonterreyParamédicos de la Cruz Roja atendieron a los lesionados. Foto: PCNL

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