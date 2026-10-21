Seguridad

Localizan Túnel Relacionado con Robo de Hidrocarburos en Apodaca, Nuevo León

La FGR llevó a cabo el aseguramiento del inmueble donde encontraron la excavación de 4.75 metros de largo

Localizan túnel relacionado con robo de hidrocarburo en ApodacaEl túnel fue localizado por las autoridades federales. Foto: FGR

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