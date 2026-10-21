Localizan Túnel Relacionado con Robo de Hidrocarburos en Apodaca, Nuevo León

Autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) llevaron a cabo el aseguramiento y localización de un túnel presuntamente relacionado con el robo de hidrocarburos en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

Como parte de una investigación iniciada por los presuntos delitos tipificados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, la FGR ejecutó una orden de cateo en esta zona donde fue hallada la excavación.

En el operativo participaron elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes localizaron el túnel que se encuentra a 20 metros de distancia de un paso de los ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

De acuerdo con lo informado por la FGR, la excavación tiene unas dimensiones aproximadas de 4.75 metros de largo, 1.60 metros de ancho y 1.47 metros de alto. El cateo y hallazgo del túnel se dio en un predio ubicado sobre una brecha que se encuentra dentro de la colonia Cosmópolis, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

Al sitio también arribaron elementos de la Policía Municipal de Apodaca, quienes brindaron seguridad a los elementos federales mientras llevaban a cabo las diligencias correspondientes.

El inmueble fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional en Nuevo León, quien continúa con la integración de la investigación correspondiente contra quien o quienes resulten responsables.

SHH