Sociedad

Trabajadores del IMSS Retoman Bloqueos en Monterrey por Demandas Laborales

Personal inconforme mantiene sus exigencias de mejores condiciones laborales, incremento salarial y cambios en el sistema de jubilaciones

Protestan trabajadores del IMSS en MonterreyProtestan trabajadores del IMSS en Monterrey. Foto: N+

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Trabajadores del IMSS en Monterrey exigen mejores condiciones laborales y un aumento salarial del 10%. Las protestas afectan avenidas clave.

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