Trabajadores del IMSS Retoman Bloqueos en Monterrey por Demandas Laborales

Las inconformidades del personal médico continúan en Nuevo León, donde las movilizaciones han provocado afectaciones a la circulación en avenidas importantes del área metropolitana.

Este miércoles 21 de octubre, empleados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) retomaron las manifestaciones en Monterrey, en el marco de una nueva jornada de protestas a nivel nacional para exigir mejores condiciones laborales y un incremento salarial.

Uno de los puntos reportados fue la avenida Constitución, frente al Hospital de Ginecología, donde los inconformes realizaron cierres viales para visibilizar sus exigencias.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Regresan Bloqueos de Calles y Avenidas por Trabajadores del IMSS en Monterrey

Entre las principales demandas se encuentra un aumento directo del 10 por ciento al salario, así como mejores condiciones de trabajo, mayor disponibilidad de medicamentos e insumos médicos y la contratación de más personal para atender las necesidades de hospitales y clínicas.

La jornada de este miércoles forma parte de una serie de movilizaciones que se han extendido a distintas entidades del país. Los trabajadores inconformes han advertido que mantendrán sus protestas mientras no obtengan respuestas satisfactorias a sus peticiones.

En Nuevo León, las manifestaciones de los últimos días han generado complicaciones en avenidas como Lincoln, Ruiz Cortines, Constitución y Félix U. Gómez, además de movilizaciones en otros municipios metropolitanos.

Ante posibles afectaciones, se recomienda a los automovilistas mantenerse atentos a los reportes viales antes de iniciar sus recorridos y considerar rutas alternas.