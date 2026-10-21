Estudiantes Intoxicadas Presuntamente Bebieron Té con Cristal en Santa Catarina, NL

Autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) informaron que el té helado que bebieron dos estudiantes que terminaron intoxicadas, presuntamente tenía cristal. El hecho fue reportado en la secundaría número 11, en la colonia Mártires de Cananea, en Santa Catarina.

La intoxicación se reportó luego de que ambas estudiantes consumieran la bebida dentro de la secundaria y comenzaran a presentar malestares, situación que movilizó a elementos de emergencia y policías municipales.

Fue durante una rueda de prensa donde el fiscal de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, informó que ya se lleva a cabo una investigación en este caso y que ya existe una carpeta en el municipio por el delito de corrupción de menores.

Javier Flores también mencionó que una delas jóvenes intoxicadas permanece en estado grave de salud e internada en un hospital. De la segunda estudiante no se brindaron datos, por lo que se desconoce si presentó algún problema. Las autoridades informaron que será en los próximos días que se den más detalles sobre los avances de las menores.

Este caso ha generado que afuera de dicha secundaria permanezcan unidades de agentes de investigación, quienes han sido vistos entrevistando a vecinos y locatarios cercanos. Hasta el momento se desconoce como las jóvenes obtuvieron acceso a esta sustancia ilícita, por lo que ya es investigado.