Seguridad

Estudiantes Intoxicadas Presuntamente Bebieron Té con Cristal en Santa Catarina, NL

La Fiscalía de Nuevo León ya informó el posible tipo de droga que consumieron las alumnas en la bebida

Secundaria #11Autoridades continúan las investigaciones en la Secundaria #11. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Estudiantes Intoxicadas Presuntamente Bebieron Té con Cristal en Santa Catarina, NL | N+