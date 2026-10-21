Homicidios

Niña de 5 Años Muere en Hospital Universitario en Monterrey; Investigan Lesiones

Las autoridades estatales ya indagan la causa del fallecimiento de la menor que presentaba diversas heridas

Hospital UniversitarioAutoridades estatales ya investigan el fallecimiento de la menor en Monterrey. Foto: N+

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