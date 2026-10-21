Niña de 5 Años Muere en Hospital Universitario en Monterrey; Investigan Lesiones

Una menor de 5 años de edad murió en el Hospital Universitario, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, después de haber sido ingresada con diversas huellas de violencia en el cuerpo.

Al respecto del caso, la Fiscalía General de Justicia del Estado informó en conferencia de prensa que ya investigan la causa del fallecimiento de la menor, para determinar si se trató de un caso de violencia familiar o eran lesiones provocadas.

Como parte de las pruebas aportadas al expediente, la madre de la víctima entregó un video con el que busca sustentar que la propia menor era quien se provocaba las heridas por las cuales presuntamente perdió la vida.

El vicefiscal en Procuración de Justicia, Alejandro Carlín Balboa, agregó que ya están analizando las entrevistas donde se hace referencia a que la propia niña se causaba las lesiones, así como la evidencia proporcionada por la madre.

Después de que se reportara la muerte de la menor en el Hospital Universitario, las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informaron que se mantienen abiertas las diligencias para esclarecer las causas de las heridas. Se espera que en las próximas horas den una actualización del caso.

Con información de Ángel Giner | N+

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