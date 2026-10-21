Localizan Sin Vida a Lorena López a un Costado de la Autopista Arco Norte

Se reportó el hallazgo de una mujer sin vida a un costado de la Autopista Libramiento Arco Norte a la altura de Villa Alta, en los límites de Puebla y Tlaxcala; familiares confirmaron que se trata de Lorena López Sánchez, reportada como desaparecida.

La Policía Municipal, Estatal, Guardia Nacional y Marina se movilizaron al sitio para corroborar los hechos y dar inicio a las diligencias correspondientes.

Entre la maleza se encontraba el cadáver de la víctima que vestía con una chamarra negra, pantalón negro y tenis blancos; además, presentaba evidentes huellas de violencia por lo que solicitaron la presencia de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Derivado a las características físicas y a la vestimenta que portaba, autoridades notificaron el hallazgo a familiares de Lorena López Sánchez quien fue reportada como desaparecida la noche del 20 de octubre en el municipio poblano de San Martín Texmelucan.

Cabe destacar que Lorena había salido de su casa para ir a comprar de cenar, sin embargo, minutos después perdió contacto con sus familiares y su motocicleta fue hallada tirada junto a las llaves en San Lucas Atoyatenco.

Derivado a su no localización, se activó el Protocolo Alba en donde mencionaron que la mujer de 46 años vestía una chamarra tipo borrego de color negro, una blusa negra con blanco con la leyenda de 'Glossy' en el frente, pantalón tipo campana color negro y tenis blancos de la marca OC.

De acuerdo a las pruebas recabadas, la mujer fue privada de su libertad por lo que sus seres queridos exigieron el apoyo de las autoridades para su localización.

La mañana de este 21 de octubre se reportó su hallazgo sin vida de una mujer en la autopista Arco Norte; más tarde, familiares confirmaron a N+ que el cuerpo corresponde a Lorena López Sánchez, por lo que la búsqueda terminó, pero inició la lucha por justicia.

La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el asesinato y dar con los responsables.

Con información de N+

MCS