Homicidios

Localizan Sin Vida a Lorena López a un Costado de la Autopista Arco Norte

La mujer reportada como desaparecida en San Martín Texmelucan fue abandonada entre la maleza en los límites de Puebla y Tlaxcala

Abandonan a mujer sin vida en la autopista Arco Norte.Abandonan a mujer sin vida en el Arco Norte. Foto: Facebook Red informativa Texmelucan

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Cuerpo de mujer encontrado en Tlaxcala corresponde a Lorena López, desaparecida en San Martín Texmelucan.

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