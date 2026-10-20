Hallan Muerto a Hombre Reportado como Desaparecido en Barranca de Tepeaca, Puebla

Fue localizado un hombre que ya no contaba con signos vitales al interior de la Barranca El Águila ubicada en la junta auxiliar de San Hipólito Xochiltenango del municipio poblano de Tepeaca.
De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo se encontraba atado de manos y pies, además de contar con evidentes huellas de violencia, generando una movilización policial en la zona.
La Unión de Mototaxistas ‘Tiburones de San Hipólito Xochiltenango’ dio a conocer a través de redes sociales que la víctima hallada se trataría de Luis Fernando Ramos Guadalupe, quién había sido reportado como desaparecido.
De acuerdo con el boletín de búsqueda emitido por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, el joven de 28 años de edad fue visto por última vez el pasado 30 de septiembre, hace tres semanas.
A Luis Fernando se le vio a las 10:30 horas de ese día salir corriendo desde su domicilio en San Hipólito Xochitelnango con rumbo desconocido, sin que se volviera a comunicar con sus familiares o amigos desde entonces.
Con información de N+
GMAZ