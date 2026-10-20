Homicidios

Hallan Muerto a Hombre Reportado como Desaparecido en Barranca de Tepeaca, Puebla

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima sería Luis Fernando Ramos Guadalupe quien fue visto por última vez tres semanas atrás

Luis Fernando Ramos Guadalupe Desaparecido Localizado Muerto Barranca El Águila Tepeaca PueblaHallan Sin Vida a Joven Desaparecido en Barranca El Águila de Tepeaca, Puebla. Foto: Facebook Tiburones San Hipolito Xochiltenango

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Hallan muerto a hombre desaparecido en Barranca de Tepeaca. Luis Fernando Ramos fue visto por última vez el 30 de septiembre. Detalles del caso.

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