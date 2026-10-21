Cinco personas fueron ingresadas a la Clínica 79 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Piedras Negras, Coahuila, luego de sufrir una presunta intoxicación por monóxido de carbono mientras realizaban trabajos de soldadura en un inmueble ubicado en el primer cuadro de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, una mala maniobra durante las labores provocó que un objeto se incendiara y generara una nube de humo que afectó a los trabajadores que se encontraban en el lugar. La acumulación de humo habría ocasionado que las cinco personas presentaran síntomas de intoxicación, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia.

Los afectados fueron auxiliados y trasladados inicialmente a las instalaciones de la Cruz Roja, donde recibieron atención médica. Posteriormente, fueron llevados a la Clínica 79 del IMSS para continuar con su valoración y tratamiento.

Hasta el momento, el estado de salud de las cinco personas se reporta como reservado. Se espera que las autoridades correspondientes determinen las circunstancias en las que ocurrió el incidente y las condiciones que provocaron la emergencia durante los trabajos de soldadura.