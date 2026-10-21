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Cino Personas se Intoxican Durante Labores de Soldura en Piedras Negras, Coahuila

Hasta el momento, el estado de salud de los empleados se reporta como reservado

Cino Personas se Intoxican Durante Labores de Soldura en Piedras Negras, CoahuilaFoto: N+

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Los empleados fueron trasladados a la Clínica 79 del IMSS en Piedras Negras.

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