Detienen a Sujeto por el Presunto Homicidio de una Persona en Huamantla, Tlaxcala

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE), dio a conocer que arrestó a un sujeto presuntamente responsable de matar a una persona en el municipio de Huamantla.

Elementos de la Policía de Investigación en las últimas horas aprehendieron a Ángel ‘N’, alias ‘El Hongo’, por el delito de homicidio calificado, derivado de los trabajos de campo y gabinete.

De acuerdo con las investigaciones, el imputado, acompañado de otras personas, presuntamente lesionó con un arma punzocortante a la víctima, quien posteriormente perdió la vida a consecuencia de las heridas.

Como resultado de un operativo de inteligencia, los elementos de la FGJE Tlaxcala localizaron al hombre en la demarcación de Apizaco, donde ejecutaron la aprehensión.

Cabe destacar que la aprehensión deriva de las diligencias ministeriales relacionadas con el homicidio en Huamantla, mientras que la presunta responsabilidad del detenido deberá determinarse conforme al procedimiento legal correspondiente.

Con información de N+

GMAZ