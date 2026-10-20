Homicidios

Detienen a Sujeto por el Presunto Homicidio de una Persona en Huamantla, Tlaxcala

Ángel 'N' alias 'El Hongo' supuestamente atacó a su víctima con un objeto punzocortante, provocándole heridas por las que perdió la vida

Detenido Ángel N El Hongo Homicidio Persona Objeto Punzocortante Huamantla Tlaxcala'El Hongo' fue detenido en Apizaco por el homicidio ocurrido en Huamantla. Foto: Facebook Fiscalía del Estado de Tlaxcala

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La FGJE de Tlaxcala arresta a Ángel 'N', alias 'El Hongo', por homicidio en Huamantla. Conoce los detalles de esta operación de inteligencia.

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