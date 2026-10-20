Sociedad

Instalan Catrina Gigante y Preparan Altares por Día de Muertos 2026 en Tamaulipas

Asimismo, se contempla la instalación de un mega altar colectivo en el kiosco de la Plaza Principal, donde la ciudadanía podrá colocar fotografías

Catrina Gigante Plaza Principal Reynosa Día Muertos 2026Catrina Gigante Plaza Principal Reynosa Día Muertos 2026. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Reynosa se viste de tradición con una Catrina gigante y un altar colectivo.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+