Instalan Catrina Gigante y Preparan Altares por Día de Muertos 2026 en Tamaulipas

Con la cercanía del Día de Muertos, comenzaron los trabajos para instalar una catrina gigante en la plaza principal Miguel Hidalgo de Reynosa, una figura que ha llamado la atención de habitantes y visitantes.

La instalación busca fomentar las tradiciones mexicanas. Además, como parte de las actividades de esta temporada, se contempla colocar un altar de muertos en el mismo sitio, dedicado a recordar a quienes ya fallecieron.

Por su parte, el Ayuntamiento de Matamoros inició los preparativos para el Festival de la Huesuda, con una serie de actividades culturales que buscan preservar las tradiciones mexicanas relacionadas con el Día de Muertos.

A través de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, se trabaja en la organización de las convocatorias para elegir al Catrín y la Catrina Viviente, así como en el tradicional Desfile de la Huesuda, programado para el próximo 1 de noviembre.

La secretaria de Educación, Cultura y Deporte, Yolanda Chavira Estrada, informó que también se instalarán catrinas gigantes sobre la calle 9, las cuales posteriormente serán trasladadas a la Plaza Principal para que las familias puedan disfrutar de estos espacios.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Colocan Catrina Gigante en Plaza Principal de Reynosa por Día de Muertos 2026

Asimismo, se contempla la instalación de un mega altar colectivo en el kiosco de la Plaza Principal, donde la ciudadanía podrá colocar fotografías de sus familiares fallecidos.

Finalmente, las autoridades municipales invitaron a las instituciones educativas y a la población en general a participar en las actividades del festival, con el propósito de fomentar la convivencia familiar y mantener vivas las tradiciones mexicanas.