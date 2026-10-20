Sociedad

Mujer de 22 Años da a Luz en su Casa; Paramédicos Reaniman al Bebé en Matamoros

Ambos fueron trasladados al Hospital General para recibir la atención médica necesaria

Joven de 22 Años da a Luz en su Casa; Paramédicos Reaniman al Bebé en MatamorosJoven de 22 Años da a Luz en su Casa; Paramédicos Reaniman al Bebé en Matamoros. Foto: Noticias_Tams

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En Matamoros, una joven de 22 años da a luz en su hogar. Paramédicos logran reanimar al bebé y ambos son llevados al Hospital General para atención médica.

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