Mujer de 22 Años da a Luz en su Casa; Paramédicos Reaniman al Bebé en Matamoros

Paramédicos acudieron a un domicilio del sector Hacienda del Puente, en el municipio de Matamoros, donde una joven de aproximadamente 22 años acababa de dar a luz.

Al llegar, los elementos encontraron a la joven madre en el área del baño junto al recién nacido, por lo que valoraron al bebé e iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Posteriormente, ambos fueron trasladados al Hospital General de Matamoros para recibir atención médica especializada.

Por otra parte, el pasado mes de septiembre, una mujer de 26 años dio a luz en su domicilio este jueves, en la colonia Jardines de San Juan, donde paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron tras recibir el reporte de una mujer en labor de parto.

El llamado de emergencia fue atendido en el cruce de las calles San Juan Sur y San Juan del Río, hasta donde llegaron los socorristas para brindar atención a la madre y a la recién nacida.