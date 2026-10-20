Sociedad

Protestan Padres de Familia en Secundaria de Reynosa por Presunta Falta de Maestros

Solicitaron la intervención de las autoridades educativas para atender esta problemática y garantizar que los alumnos cuenten con los docentes necesarios

Protestan Padres de Familia en Secundaria de Reynosa por Presunta Falta de MaestrosProtestan Padres de Familia en Secundaria de Reynosa por Presunta Falta de Maestros. Foto: N+

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Padres bloquean acceso a secundaria en Reynosa demandando maestros. La falta de docentes deja a estudiantes sin clases.

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