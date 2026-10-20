Protestan Padres de Familia en Secundaria de Reynosa por Presunta Falta de Maestros

Padres de familia de la Escuela Secundaria General No. 10 “José Lubert Gutiérrez”, ubicada en Reynosa, se manifestaron la mañana de este martes para exigir que se complete la plantilla docente del plantel.

Los inconformes colocaron pancartas y candados en los accesos de la institución educativa, impidiendo la entrada a las instalaciones como medida de presión para obtener una respuesta de la Secretaría de Educación.

A través de los mensajes exhibidos durante la protesta, denunciaron la falta de maestros de diversas asignaturas, situación que, señalaron, ha provocado que los estudiantes permanezcan varias horas libres durante la jornada escolar.

Los padres de familia solicitaron la intervención de las autoridades educativas para atender esta problemática y garantizar que los alumnos cuenten con los docentes necesarios para continuar con sus actividades académicas.