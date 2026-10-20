Sociedad

Frente Frío 2 en Combinación con Vaguada: Estados Afectados por Fuertes Lluvias

En el Estado de México y Ciudad de México se esperan chubascos dispersos y lluvias aisladas

Frente Frío 2 en Combinación con Vaguada: Estados Afectados por Fuertes LluviasUn hombre enciende una estufa de leña durante un frente frío en Ciudad Juárez, México. Foto: Reuters

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