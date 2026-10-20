Frente Frío 2 en Combinación con Vaguada: Estados Afectados por Fuertes Lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua reportó que el frente frío número 2, en interacción con canales de baja presión y vaguada, mantiene condiciones de lluvias muy fuertes e intensas en el oriente y sureste del país.

En Veracruz se esperan lluvias intensas de 75 a 150 mm, principalmente en la región centro y sur, como la zona del Istmo y municipios con desbordamientos e inundaciones reportadas.

En Oaxaca, las lluvias se esperan muy fuertes con puntuales intensas, especialmente en el Istmo de Tehuantepec. En Tabasco es otra entidad con lluvias muy fuertes (50 a 75 mm), con mayor impacto en el oeste de la entidad.

Mientras que en Chiapas, las lluvias muy fuertes (50 a 75 mm), se sentirán con más fuerza en el norte de la entidad.

También se esperan lluvias fuertes y chubascos en Puebla, en el norte y centro de la entidad; Tamaulipas, al sureste; Chihuahua, al sur del estado; Durango, al oeste; Jalisco y Colima; Michoacán, en la parte centro, y Guerrero, al sureste; así como en la Península de Yucatán, en Campeche y Quintana Roo; y el Estado de México y Ciudad de México, donde se esperan chubascos dispersos y lluvias aisladas.

En cambio, el Meteorológico Nacional (SMN) prevé que los mayores acumulados de lluvia en 24 horas se registraron en regiones de Veracruz y Campeche.

HVI