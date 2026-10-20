Peso Mexicano se Estabiliza ante Debilidad del Dólar y Caída de los Precios del Petróleo

El peso mexicano terminó estable este martes, tras una sesión marcada por la debilidad global del dólar y una baja de los precios del petróleo, mientras los mercados evalúan la situación en Medio Oriente.

La moneda local cotizaba en 18.42 por dólar en la recta final de los negocios, con pocos cambios frente a las 18.41 unidades del precio de referencia del lunes.

La estabilización del peso coincidió con un repliegue global del dólar estadounidense y una caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y de los precios del crudo.

A nivel local, cifras preliminares de la actividad económica, IOAE, sugirieron una pérdida de impulso hacia el cierre del tercer trimestre, tras moderarse el crecimiento mensual en agosto y septiembre, según datos desestacionalizados.

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en tanto, avanzó por cuarta jornada consecutiva apoyada en los primeros reportes de la temporada de resultados corporativos del tercer trimestre.

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subió un 0.36% a 69 mil 258.58 puntos, con firmas del sector aéreo como protagonistas de la sesión.

En la subasta semanal de valores gubernamentales, los rendimientos primarios de los Certificados de la Tesorería (Cetes) mostraron movimientos mixtos. La tasa del referencial plazo a 28 días descendió dos puntos base a un 6.23%.

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