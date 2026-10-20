Economía

Peso Mexicano se Estabiliza ante Debilidad del Dólar y Caída de los Precios del Petróleo

La estabilización de la moneda local coincidió con un repliegue global del dólar estadounidense

Dólares y billetes mexicanos. Foto: N+Dólares y billetes mexicanos. Foto: N+

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