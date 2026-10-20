Economía

Esta Semana se Debe Presentar Propuesta de Aumento Salarial a Trabajadores del IMSS: Sheinbaum

Marcha de personal del Seguro Social sigue en pie para mañana en la Ciudad de México

Protesta de personal del IMSS en Ciudad de México (CDMX). Foto: N+Protesta de personal del IMSS en Ciudad de México (CDMX). Foto: N+

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