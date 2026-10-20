Esta Semana se Debe Presentar Propuesta de Aumento Salarial a Trabajadores del IMSS: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que esta misma semana debe estar listo el plan integral que contemple un aumento salarial para el personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero también acciones para beneficio de los derechohabientes.

En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, comentó que serían “cinco puntos muy concretos, desde el aumento salarial, hasta el beneficio a los trabajadores y sobre todo a los derechohabientes”.

Al hablar sobre las actualizaciones de las negociaciones con los trabajadores, la titular del Ejecutivo federal recordó que pidió al director del IMSS, Zoé Robledo Aburto, realizar un ejercicio de cómo reducir gastos para poder otorgar un aumento salarial mayor al personal, el cual “tiene que estar esta semana”.

“Lo que le pedí a Zoé es que haga un ejercicio de cómo reducir gastos en ciertas áreas, que no afecte el servicio de salud ni los servicios que da el IMSS, para poder otorgar un aumento salarial mayor a los trabajadores, pero al mismo tiempo resolver el tema de contratos de personas que todavía no son contratadas de manera formal, incluso algunos que vienen desde la pandemia”, expuso.

También, añadió, el tema de algunas solicitudes que se han hecho en las reuniones en los hospitales.

“Ayer me reuní con ellos, hoy me voy a volver a reunir, con el objetivo de hacer el mayor esfuerzo posible para beneficio de quienes se atienden en el IMSS y del personal de salud”, añadió.

Por su parte, en una conferencia de prensa al exterior de Palacio Nacional, los trabajadores disidentes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social exigieron un aumento salarial del 10%, dotación de equipo, régimen de jubilación y pensión para todos los trabajadores.

Asimismo, dijeron no a las afores y demandaron aumento en el presupuesto para la salud de al menos 7% del PIB, eliminación de la ley mordaza y destitución del secretario general del Sindicato, Rafael Olivos.

Además, ratificaron que este miércoles se llevará a cabo una marcha de trabajadores, del hospital Centro Médico Siglo 21 al Zócalo de la Ciudad de México.

Los trabajadores del IMSS entregaron el documento de sus peticiones a la Presidencia de la República.

SPB