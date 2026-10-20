Economía

Automatización y Especialización Causan Pérdida de Empleos en Maquilas de Tijuana

La industria dejó la contratación masiva para enfocarse en personal altamente capacitado capaz de manejar procesos automatizados y eficientes

Automatización y Especialización Causan Pérdida de Empleos en Maquilas de TijuanaAutomatización y Especialización Causan Pérdida de Empleos en Maquilas de Tijuana, BC | Foto: N+
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