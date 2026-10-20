Automatización y Especialización Causan Pérdida de Empleos en Maquilas de Tijuana

La disminución de plazas laborales que se ha registrado en Tijuana, particularmente dentro del sector maquilador, responde de manera directa a un fenómeno de automatización y especialización de puestos, según explicó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

A diferencia de la dinámica de contratación masiva que caracterizó a la industria local durante años, las plantas e industrias de la región ahora orientan sus búsquedas hacia personal más capacitado. El objetivo principal de este cambio es priorizar la sistematización de procesos, así como optimizar los tiempos y reducir los costos de producción.

Esta transformación del perfil laboral plantea un reto clave para la mano de obra regional, que debe adaptarse a exigencias técnicas más elevadas en un mercado enfocado en la tecnología y la eficiencia industrial.