Peso se Aprecia frente al Dólar en Espera de los Datos de la Inflación en México

El peso mexicano y la bolsa avanzaron este lunes, al inicio de una semana marcada por la divulgación de los datos de inflación de la primera quincena de octubre, que serán clave para las expectativas sobre la política monetaria del Banco de México (Banxico).

La moneda local cotizaba en 18.42 por dólar en la recta final de los negocios, con una apreciación del 0.30% frente al precio de referencia del viernes, cuando culminó su sexta semana consecutiva de pérdidas.

Los inversionistas estarán atentos a los datos locales de precios al consumidor, que podrían ayudar a definir las perspectivas sobre el banco central.

El mercado espera que mantenga su tasa de interés referencial sin cambios por un tiempo prolongado. Sin embargo, las minutas de su última reunión mostraron que tres de sus cinco miembros estarían abiertos a recortarla si disminuyen las presiones inflacionarias.

En Estados Unidos, la Reserva Federal publicará su próxima decisión la semana siguiente. Si bien se anticipa una pausa tras el alza de septiembre, los mercados contemplan otro incremento de las tasas de interés en diciembre.

La perspectiva de una reducción del diferencial entre los rendimientos que ofrecen México y Estados Unidos ha mantenido presión sobre el peso en las últimas semanas, al amenazar el atractivo de las operaciones de carry trade que durante años han apuntalado a la moneda.

En el mercado accionario, el referencial índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores subió un 0.12% a 69 mi 10.67 puntos, en su tercera jornada de ganancias, a la espera de los primeros reportes de la temporada local de resultados corporativos del tercer trimestre, que inicia esta semana.

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