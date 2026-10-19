Accidentes

Suman 10 Muertos por los Efectos del Frente Frío 2 en Veracruz

Derivado de las condiciones climatológicas, se reportó que varias personas perdieron la vida en la zona sur de la entidad veracruzana

Suman 10 Muertos por los Efectos del Frente Frío No. Dos en VeracruzSe espera que las condiciones adversas prevalezcan en la zona. Foto: Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz

Destacado

El Frente Frío No. 2 cobra 10 vidas en Veracruz. Intoxicación por monóxido y derrumbe de barda dejan familias sin vida

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+