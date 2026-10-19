Suman 10 Muertos por los Efectos del Frente Frío 2 en Veracruz

El Frente Frío Número 2 ha dejado múltiples afectaciones en la entidad veracruzana, entre ellas un saldo de por lo menos diez personas que perdieron la vida tras registrarse condiciones climatológicas adversas.

Uno de estos hechos ocurrió en la carretera Las Choapas-Ocozocuatla, a la altura del kilómetro 22, donde los seis integrantes de una familia, entre ellos dos menores de edad, murieron debido a una intoxicación.

Según los primeros reportes, el hecho se registró cuando utilizaban una planta de luz, la cual dejaron encendida dentro de la vivienda al no contar con energía eléctrica, y esta acumuló monóxido de carbono durante toda la noche, lo que les provocó la muerte.

Las víctimas fueron encontradas sin vida la mañana de este lunes. Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO), para determinar las causas de su muerte por parte de las autoridades ministeriales.

En otro hecho ocurrido en una vivienda ubicada en el callejón Lerdo de la colonia Ejidal al sur de la entidad veracruzana, se informó que al menos cuatro mujeres, entre ellas una de la tercera edad y otra menor, perdieron la vida.

Lo anterior se registró cuando, debido a las fuertes rachas de viento y la intensa lluvia, una barda terminó cediendo en la sala de la vivienda donde dormían las cuatro víctimas de este hecho. Un joven de 18 años fue quien logró sobrevivir para solicitar ayuda.

El accidente ocurrió en la localidad Villa de Allende, perteneciente a Coatzacoalcos, en el sur de Veracruz, durante la madrugada de este lunes. Al sitio arribaron las autoridades y confirmaron el deceso de las cuatro mujeres que hasta el momento no han sido identificadas.

Al respecto, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que derivado de las lluvias del Frente Frío 2 han provocado inundaciones en algunas zonas del estado, por lo que, como integrantes del Sinaproc, y la Marina está desplegada en territorio atendiendo a la población afectada.