¿Qué es Good News International Church? La Secta de Kenia Ligada a la Muerte de 190 Niños

Good News International Church fue una organización religiosa fundada en Kenia por Paul Nthenge Mackenzie, un predicador que difundía creencias apocalípticas y presuntamente convencía a sus seguidores de que debían ayunar hasta morir para alcanzar el cielo y encontrarse con Jesucristo.

La organización quedó en el centro de una de las tragedias más graves relacionadas con el extremismo religioso en ese país africano, luego de que las autoridades descubrieran cientos de cuerpos en el bosque de Shakahola en 2023.

Este lunes 19 de octubre de 2026, un tribunal keniano declaró culpable a Mackenzie por el asesinato de 191 personas, entre ellas 190 niños y un adulto. La resolución judicial estableció que las muertes estuvieron relacionadas con un sistema organizado de ayuno mortal, de acuerdo con la información proporcionada sobre el caso.

Mackenzie fundó la organización en 2003 en la ciudad costera de Malindi. Antes de dedicarse a la predicación, trabajó como taxista y posteriormente desarrolló una actividad religiosa que también difundió mediante plataformas digitales y medios de comunicación.

Con el paso de los años, sus sermones adquirieron un enfoque cada vez más apocalíptico. El predicador sostenía que el fin del mundo se acercaba y que sus seguidores debían prepararse para alcanzar la salvación espiritual.

La organización reunió a miles de seguidores y promovió enseñanzas que rechazaban la educación formal y la atención médica. Estas creencias contribuyeron al aislamiento de algunas familias y limitaron su acceso a servicios básicos.

En 2019, la iglesia fue clausurada y Mackenzie trasladó sus actividades a Shakahola, donde sus seguidores se establecieron alejados de las comunidades cercanas.

La principal característica del grupo era su interpretación extremista del cristianismo. Mackenzie afirmaba que sus seguidores podían llegar al cielo mediante el ayuno hasta la muerte, bajo la promesa de encontrarse con Jesús.

De acuerdo con testimonios presentados durante las investigaciones, algunas familias abandonaron sus hogares y llevaron a sus hijos a Shakahola para seguir las instrucciones del predicador.

El aislamiento fue una parte central de las prácticas del grupo. Las investigaciones documentaron que algunos menores dejaron de asistir a la escuela y que había restricciones para acceder a hospitales y medicamentos.

También se señalaron presuntas prácticas de vigilancia e impedimentos para que algunos seguidores abandonaran el lugar o dejaran de ayunar. Entre los testimonios se incluyeron relatos de menores que intentaron escapar y fueron capturados nuevamente.

En abril de 2023, las autoridades de Kenia comenzaron a investigar las muertes de seguidores de Mackenzie en el bosque de Shakahola, en el condado costero de Kilifi.

Las labores de búsqueda y exhumación permitieron localizar más de 400 cuerpos en fosas poco profundas. Las investigaciones relacionaron numerosas muertes con la inanición, aunque también se encontraron indicios de otras formas de violencia.

Según la información del caso, el terreno donde se asentaron los seguidores abarcaba aproximadamente 320 hectáreas. En ese lugar, las familias permanecían aisladas de la supervisión de las comunidades cercanas y de las autoridades.

El descubrimiento de las fosas generó cuestionamientos sobre la actuación de las instituciones kenianas, debido a que Mackenzie ya había enfrentado problemas legales antes de que se conociera la magnitud de la tragedia.

El juicio por los asesinatos comenzó en 2023. La fiscalía sostuvo que Mackenzie y sus colaboradores organizaron y mantuvieron un sistema de ayuno que provocó la muerte de seguidores, incluidos niños.

El 19 de octubre de 2026, la jueza Diana Kavedza declaró culpable al predicador por 191 cargos de asesinato. La resolución también alcanzó a otros acusados relacionados con el caso, según la información proporcionada.

Entre los elementos considerados por el tribunal estuvieron los testimonios sobre menores privados de alimentos, castigos y restricciones contra quienes intentaban escapar o incumplir las instrucciones.

Mackenzie había negado las acusaciones. La resolución corresponde a los cargos de asesinato examinados en este proceso, mientras que el caso más amplio de Shakahola comprende otras investigaciones y acusaciones relacionadas con las muertes y los abusos. La audiencia para presentar argumentos sobre la atenuación de la pena fue programada para el 30 de octubre, mientras que la sentencia está prevista para el 6 de noviembre de 2026.

PT