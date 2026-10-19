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¿Qué es Good News International Church? La Secta de Kenia Ligada a la Muerte de 190 Niños

Paul Mackenzie fue declarado culpable por las muertes de cientos de niños en el bosque de Shakahola, donde sus seguidores practicaban ayunos extremos

Paul MackenzieFoto: Reuters
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