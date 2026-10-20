Sociedad

Familiares de Menores Lesionados tras Choque en Hermosillo Solicitan Apoyo

Elizabeth Rodríguez, familiar de los pequeños, hizo un llamado a quienes puedan aportar su apoyo a la familia en estos momentos

Familiares de Menores Lesionados tras Choque en Hermosillo Solicitan ApoyoFamiliares de Menores Lesionados tras Choque en Hermosillo Solicitan Apoyo. Foto: N+

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