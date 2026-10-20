Familiares de Menores Lesionados tras Choque en Hermosillo Solicitan Apoyo

Familiares de los dos menores, de 7 y 2 años, que resultaron gravemente lesionados en choque ocurrido la madrugada de este lunes al oriente de Hermosillo, solicitan donación sangre al permanecer en el Hospital de Ginecopediatría del Instituto Mexicano del Seguro Social.



Los menores lesionados se encuentran en terapia intensiva y reciben atención médica urgente. Elizabeth Rodríguez, familiar de los pequeños, hizo un llamado a quienes puedan aportar su apoyo a la familia en estos momentos.

"El niño Luis Alberto (de 7 años) se encuentra en estado de terapia intensiva, nada más puede entrar a los horarios de visita la mamá; traía el niño quebrada las piernitas, la espalda, la columna traía parte quebrada, un pulmoncito y pues ahorita lo que nos piden es sangre, ya que otra gente pues también está donando y se ocupa, o sea se sigue ocupando muchísima más”.

El estado de salud del pequeño Brandon Alexander, de tan solo 2 años de edad, preocupa de igual manera al cuerpo médico.

Lamentablemente, en el percance perdieron la vida tres integrantes de la familia: la pequeña Maydelinne, de 4 años; Dafnne, de 16 y Suyva, de 19. Ante esta difícil situación, los allegados piden la ayuda de la comunidad.

"Pues la verdad, ahorita sí nos apoyarían demasiado con la sangre. Ojalá pudieran y aquí estamos nosotros en el hospital de Ginecopediatría, aquí en la número dos en la Juárez. Cualquier cosa pues aquí estamos todos, hay varios familiares, se pueden comunicar con ellos".

Para quienes tengan la posibilidad de colaborar la familia ha puesto a disposición cuentas bancarias 4152314333997347 a nombre de Britany Lizárraga y 4169161444932155, de Concepción Lizárraga, para apoyar con los gastos funerarios.