Accidentes

Cuatro Personas Sin Vida y Cuatro Más Lesionadas tras Choque en Hermosillo

El accidente se registró la madrugada de este lunes en el cruce de los bulevares Eusebio Kino e Ignacio Soto, al oriente de la ciudad

Cuatro Personas Sin Vida y Cuatro Más Lesionados tras Choque en HermosilloCuatro Personas Sin Vida y Cuatro Más Lesionados tras Choque en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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