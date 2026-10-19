Cuatro Personas Sin Vida y Cuatro Más Lesionadas tras Choque en Hermosillo

La madrugada de este lunes terminó en tragedia en el cruce de los bulevares Eusebio Kino e Ignacio Soto, al oriente de Hermosillo, donde el choque entre dos automóviles dejó cuatro personas sin vida y cuatro heridos, tres con lesiones de gravedad.



El percance se registró alrededor de las 01:35 horas, cuando un sedán blanco y otro rojo coincidieron en la intersección. De acuerdo con la información disponible, el primero avanzaba de sur a norte por el bulevar Ignacio Soto, mientras que el segundo circulaba de oriente a poniente por el bulevar Eusebio Kino.



La violencia del impacto ocasionó que algunas de las víctimas salieran proyectadas de los vehículos. Entre las cuatro personas fallecidas se encuentran dos menores de edad, mientras que un adulto y otros dos menores resultaron gravemente heridos.



Tras el reporte del accidente, al sitio acudieron elementos del Departamento de Bomberos, policías de Tránsito y paramédicos de la Cruz Roja para atender la emergencia.



Los heridos fueron trasladados a distintos hospitales para recibir atención médica, mientras que en el lugar se confirmó el saldo fatal del impacto entre los vehículos.