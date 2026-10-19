Sujeto Sentenciado a Prisión por Transportar Cerca de 100 Kilos de Droga en Sonora

Una sentencia de 8 años de prisión recibió Gabriel 'N', luego de que la Fiscalía General de la República, FGR, acreditara su responsabilidad en el transporte de 96 kilos 986 gramos de metanfetamina, ocultos en un tractocamión.



La detención ocurrió en el kilómetro 120+300 de la carretera Internacional, en el tramo Caborca-Sonoyta, luego de que una denuncia anónima alertara al Ministerio Público Federal sobre una unidad del Servicio Público Federal, que trasladaba droga en un compartimento oculto en una de sus ruedas.



De acuerdo con la investigación, el tractocamión provenía de Jalisco y tenía como destino final Mexicali, Baja California.



Elementos de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal, ubicaron el vehículo con las características reportadas y detuvieron su marcha para realizar una revisión.



Durante la inspección al conductor y a la unidad, los agentes aseguraron 78 paquetes con un total de 96 kilos 986 gramos de metanfetamina.



Con las pruebas aportadas por la FGR, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Sonora, la autoridad judicial dictó la condena por un delito contra la salud, en la modalidad de transporte de dicha droga.