Seguridad

Sujeto Sentenciado a Prisión por Transportar Cerca de 100 Kilos de Droga en Sonora

Al hombre se le encontró 96 kilos 986 gramos de metanfetamina, ocultos en un tractocamión en el tramo Caborca-Sonoyta

Sujeto Sentenciado a Prisión por Transportar Cerca de 100 Kilos de Droga en SonoraSujeto Sentenciado a Prisión por Transportar Cerca de 100 Kilos de Droga en Sonora. Fotos: FGR

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