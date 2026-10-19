Sociedad

Se Registraron 3 Sismos en Puerto Peñasco, Sonora: Protección Civil No Reporta Daños

Los movimientos telúricos se presentaron entre la noche del domingo y la madrugada de este lunes en el municipio de Sonora

Se Registraron 3 Sismos en Puerto Peñasco; PC No Reporta Daños ni AfectacionesSe Registraron 3 Sismos en Puerto Peñasco; PC No Reporta Daños ni Afectaciones. Foto: Archivo Protección Civil Sonora

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