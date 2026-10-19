Se Registraron 3 Sismos en Puerto Peñasco, Sonora: Protección Civil No Reporta Daños

Tres sismos de magnitudes 3.8 y 3.6 se registraron entre la noche del domingo 18 y la madrugada de este lunes 19 de octubre en las inmediaciones de Puerto Peñasco, Sonora, sin reportes de daños o afectaciones a la población ni a la infraestructura.



La Coordinación Estatal de Protección Civil indicó que, de acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional de la UNAM, uno de los movimientos telúricos tuvo una magnitud de 3.8, con epicentro a 60 kilómetros al suroeste de Puerto Peñasco y una profundidad de 13.8 kilómetros.



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Los otros dos fueron de magnitud 3.6, localizados a 39 kilómetros al oeste y a 30 kilómetros al suroeste, con profundidades de siete y 10 kilómetros, respectivamente.



Protección Civil mantiene el seguimiento de la actividad sísmica en la región y exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada mediante fuentes oficiales. Para reportar cualquier emergencia, está disponible el número 911.