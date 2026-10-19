Seguridad

Sujeto Detenido por Presuntamente Amenazar con un Arma a su Esposa en Hermosillo

La mujer acusó a su pareja de golpearla, insultarla, empujarla, jalonearla y apuntarle en la cabeza con una pistola en la colonia Sahuaro-Indeco en la capital de Sonora

Sujeto Detenido por Presuntamente Amenazar con un Arma a su Esposa en HermosilloSujeto Detenido por Presuntamente Amenazar con un Arma a su Esposa en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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