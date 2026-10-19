Sujeto Detenido por Presuntamente Amenazar con un Arma a su Esposa en Hermosillo

Dos hombres fueron detenidos en distintos sectores de Hermosillo, señalados por agredir y amenazar con armas a sus familiares, en hechos registrados en las colonias Sahuaro-Indeco y 4 de Marzo.



En el primer caso, David Enrique “N”, de 37 años, fue detenido por elementos de la Policía Municipal a las 02:30 horas de este lunes, en un domicilio ubicado en el cruce de los bulevares Solidaridad y Saturnino Campoy, en la colonia Sahuaro-Indeco.



Su esposa de 36 años lo acusó de golpearla, insultarla, empujarla, jalonearla, sujetarla del cuello e intentar ahorcarla, además de apuntarle a la cabeza con un arma de fuego.



Los oficiales procedieron a detener al hombre y asegurarle una pistola calibre .22, para luego turnarlo ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación legal.



En un segundo hecho, Saúl Alberto “N”, de 32 años, fue detenido por amenazar con un arma blanca a su madre y a su hermana, de 57 y 30 años, respectivamente.



La intervención policial ocurrió a las 11:20 horas del domingo, tras un reporte de violencia doméstica en las calles Simón Bley y Centauro del Norte, en la colonia 4 de Marzo.



Al detenido le aseguraron un cuchillo con punta y filo, de aproximadamente 20 centímetros de largo.