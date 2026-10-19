Agresiones Armadas Dejan a Una Persona Asesinada y 3 Más Lesionadas en Hermosillo

Una persona sin vida y tres más lesionadas fue el saldo de tres agresiones armadas registradas el fin de semana en distintos sectores de Hermosillo, con hechos ocurridos al sur y al norponiente de la ciudad.



El primero sucedió a las 22:00 horas del viernes, en un terreno ubicado en el cruce de la calle Eje Gala y el bulevar Vista Real, al sur de la ciudad, donde fue localizado sin vida un hombre de entre 40 y 45 años, quien se desempeñaba como velador del inmueble.



La víctima presentaba heridas producidas por proyectiles de arma de fuego. En el interior de un cuarto construido de madera se encontraron varios envoltorios vacíos con residuos de drogas.



La tarde del sábado, a las 15:36 horas, otro hombre, identificado como Rosario “N”, de 27 años, resultó gravemente lesionado durante una agresión armada, cerca de las calles Jaudiel Zamorano y Manuel Clouthier, en la invasión Mirabal, al sur de Hermosillo.



La tercera agresión ocurrió la noche del sábado en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Lagunas Oriente y Asiria Poniente, en la colonia Tierra Nueva, al norponiente de la ciudad, donde dos hombres resultaron heridos por disparos de arma de fuego.



Uno de ellos logró correr hasta un domicilio cercano, en las calles Asiria y Asiria Poniente, desde donde fue trasladado a un hospital público en un vehículo particular; el segundo, quien presentaba tres heridas de bala, fue llevado en una ambulancia de la Cruz Roja.