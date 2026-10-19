Seguridad

Agresiones Armadas Dejan a Una Persona Asesinada y 3 Más Lesionadas en Hermosillo

Los hechos se registraron la noche del viernes y dos ataques armados el día sábado en distintos sectores de la capital sonorense

Agresiones Armadas Dejan a Una Persona Asesinada y 3 Más Lesionadas en HermosilloAgresiones Armadas Dejan a Una Persona Asesinada y 3 Más Lesionadas en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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